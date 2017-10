Windmolens buurtkernen Olst-Wijhe zorgen voor verdeeldheid

Op vijf locaties in de buurt van Boskamp, Herxen, Den Nul en aan de overkant van de IJssel bij Marle en Welsum wordt de bouw van windmolens overwogen. Inwoners kunnen meepraten over de manier waarop dit gebeurt, maar initiatieven tegenhouden is niet aan de orde.

Het adviesbureau Bosch & Van Rijn onderzocht het afgelopen jaar mogelijkheden voor windmolenlocaties in de gemeente Olst-Wijhe. Daar zijn vijf kansrijke locaties uit voortgevloeid. Deze gebieden zijn nader onderzocht, waarbij het bureau belemmeringen in kaart bracht. Conclusie van het rapport is dat op alle vijf locaties ruimte is voor windmolens, maar wel aanvullend onderzoek nodig is naar overlast voor mens en natuur.

Meeprofiteren

,,De raad heeft unaniem besloten dat - mits inwoners meeprofiteren van de opbrengst - deze gebieden klaar zijn om de mogelijkheid voor windmolens verder te onderzoeken", benadrukt wethouder Marcel Blind.

Het plaatsen van windmolens is cruciaal om de lokale energiedoelstellingen te halen. Daarnaast zijn ook zonnevelden en energiebesparing van groot belang. In 2020 wil gemeente Olst-Wijhe 20 procent van de energie duurzaam opwekken. Ondanks het feit dat er in Olst-Wijhe minder wind waait dan in grote delen van Noord- en West-Nederland, zijn windmolens volgens het bureau rendabel.

Niet tegenhouden

In een reeks informatiebijeenkomsten wordt bewoners de komende maanden gevraagd deel te nemen aan het proces. ,,Participatie is voor ons een voorwaarde, maar een individuele bewoner of bewonersgroep kan de plannen niet tegenhouden", stelt de wethouder. Op zijn vroegst wordt in februari of maart een energievisie opgesteld. Daarin staat concreet vermeld in welk van de gekenmerkte gebieden windmolens komen te staan.

Verbaasd

Intussen zijn inwoners in de buurtkernen verdeeld over mogelijke windmolens. Voorzitter Roel Docter van PB Marle schrikt. ,,Op persoonlijke titel verbaas ik mij. Ik had liever gezien dat wij eerst waren betrokken, nog voordat ons gebied verder onder de loep werd genomen." Jan Willen Nienhuis, voorzitter van PB Boskamp, benadrukt de verdeeldheid. ,,Unaniem draagvlak is er niet."

Op zijn vroegst start de bouw van windmolens over twee jaar. Woensdag vindt een voorlichtingsbijeenkomst plaats in de Capellenborg in Wijhe. Deze start om 18.30 uur en vooraf aanmelden is gewenst via gemeente@olst-wijhe.nl