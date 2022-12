Winterwandeling door ‘aantrekkelijk, agrarisch landschap’ rondom Olst en ’t Nijendal

Klokkenlui­ders omgevings­dienst richten pijlen nu op elf gemeenten en provincie

De onrust over Omgevingsdienst IJsselland (ODIJ) in Zwolle laait weer op. Medewerkers en oud-medewerkers hebben anoniem een pakket van 156 pagina’s met beschuldigingen en vragen over vermeende malversaties bij dit gemeentelijke samenwerkingsverband per post verstuurd naar alle aangesloten partners. Dat zijn elf gemeenten en de provincie Overijssel.

23 november