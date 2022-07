Witte rook in Olst-Wijhe: nieuwe coalitie gaat vaker een beroep doen op inwoner: ‘Kan kosten besparen’

Dode man in IJssel bij Wijhe niet door misdrijf overleden

De man die gisteren tussen Wijhe en Herxen in de IJssel werd gevonden is niet door een misdrijf overleden. Dat laat de politie weten. De familie van de man is inmiddels op de hoogte gesteld, het onderzoek is gesloten en de politie doet verder geen uitspraken.

31 mei