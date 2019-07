Wolkbreuk in Salland: Olst op zijn kop

,,Dit heb ik nog nooit meegemaakt in Olst", zegt een verbaasde Marina Bökkers van bakkerij Bökkers Mölle. Via de zolder kwam het watergeweld haar bakkerij binnen. ,,Het stond wel veertig centimeter hoog in de dakgoot. Toen het eenmaal de bakkerij in kwam waren er nog gasten. En ik ben dankbaar, want zij hebben geholpen om alles te verschuiven en droog te houden", zegt de eigenaresse, die direct de schade gaat opnemen.

Lees ook Play Noodweer zorgt voor overlast in Oost-Nederland Lees meer

Ondertussen in de Wethouder G.J. Kuiperstraat klotst het water tegen de gevels aan. Politie en handhaving zetten straten af. Bewoners van de getroffen huizen proberen erger te voorkomen. Zo ook Casper Udink. Hij moet zijn voordeur versterken tegen het water.

,,Ongelooflijk. Het stond helemaal blank hier. Het hele huis is een puinzooi. Gelukkig is de straat net afgezet, want door alle langsrijdende auto's kwam het water zo weer naar binnen", vertelt Udink terwijl hij een filmpje laat zien. Extra vervelend voor Udink: hij heeft net een nieuwe laminaat vloer laten leggen in zijn huis. ,,Zuur inderdaad, ik heb de verzekering al aan de lijn gehad.”

Nadat de bui verder het land in trok en de lucht opklaarde, was het noodweer direct het gesprek van de dag op de markt en in het centrum. Bij de Action in Olst kwam het water via de voegen van de vloer binnen zetten. Aanwezige klanten kochten massaal schoonmaakspullen. Net als vele andere winkels was het 't Bakhuus was al met de grote schoonmaak bezig.