Woning in Wijhe mag volgens rechter 29 centimeter te dicht bij huis van buren staan: ‘Niet onverkoopbaar’

Drie zwarte ooievaars gespot bij Olst: ‘Heel bijzonder, in Nederland zitten er nog geen tien’

6 augustus Toen Sander Vunderink afgelopen week bij zijn schoonvader Willem Hensums in Olst op bezoek ging, zag hij bij het Olsterveer iets bijzonders in de uiterwaarden: drie zwarte ooievaars. Hij legde ze van een flinke afstand snel vast. Of deze waarneming bijzonder is? ,,Dat is het zeker. In heel Nederland zijn er deze zomer minder dan tien waargenomen’’, zegt ooievaarkenner Wim van Nee.