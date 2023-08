Woningen op plek van ‘beloofd’ bos en park in Wijhe? ‘Als je iets belooft, moet je je daar aan houden’

Nieuwe kapplannen zijn schrik­beeld van Iris en Henk: ‘Mooi bos wordt om zeep geholpen’

,,Er wordt een heel mooi bos om zeep geholpen.” Omwonende Henk Bisschop is niet blij met de nieuwe bomenkap die in het verschiet ligt in het Boetelerveld, tussen Haarle en Raalte. Het Natura 2000-gebied is de laatste jaren al flink onder handen genomen, nu gaat nog eens 15 hectare gekapt worden. Waar omwonenden zich verzetten, legt Landschap Overijssel juist uit waarom de maatregelen nodig zijn.