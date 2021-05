Yosina (14) uit Olst opent met koning Willem-Alexander slaverijtentoonstelling in Rijksmuseum: ‘Dag om nooit te vergeten’

video Beroemde Deventer brug dinsdag­avond weer op tv in Hollywood-klassieker

4 mei Het Airborne-museum in Arnhem krijgt over enkele weken alle foto's en andere spullen van de filmopnames van ‘A Bridge to Far’ in 1976 in Deventer, die kringloopwinkelier Harry Kastelein onlangs vond. Dat nieuws leverde een aantal nieuwe vondsten op, zoals amateurbeelden van de opnames. Vanavond is de Hollywood-klassieker weer op tv en rijden er opnieuw brandende tanks over de Wilhelminabrug.