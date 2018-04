Yosina uit Olst wint The Voice Kids

In het hart

De door Marco Borsato gecoachte Yosina - met roots in de Indonesische provincie West-Papoea - versloeg in de finale Eefje (11) van Team Ilse de Lange, Kaylee (14) van Team Douwe Bob en Stella (11) van Team Ali B. Deze vier meisjes hadden zich de afgelopen weken in verschillende uitzendingen (blind auditions, de battles en de sing off) geplaatst voor de finale. ,,Je raakt mensen in hun hart en daar gaat het om als je een liedje zingt”, complimenteerde Marco Borsato haar. ,,Je liefde voor muziek klinkt in alles door.”

Vier optredens

In tegenstelling tot de eerste opgenomen uitzendingen, was dit een liveshow. Daarin traden ze maar liefst vier keer op. Na de gezamenlijke opening zongen ze een duet met een bekende vaderlandse artiest. In het geval van Yosina was dat met Maan de Steenwinkel, winnaar van The Voice of Holland 2016, Girls just want to have fun van Cindy Lauper, gevolgd door een solo-optreden en een verrassend slot. De vier kandidaten zongen in de finale geen cover, maar een speciaal voor hen gemaakte tekst op de melodie van een bestaand nummer.