Youp van ’t Hek enthousiast over ‘Kappie’ van Marco uit Wijhe, maar: ‘Ik word geen conducteur!’

Ten Kate maakte een coronaversie van Flappie, het konijn dat de kerst nét niet levend haalde. Dat liedje is wereldberoemd in heel Nederland. ‘En ik had het hok toch goed dichtgedaan’, is een bekende regel. Ten Kate - conducteur van beroep en stadionspeaker bij PEC Zwolle - maakte een gevatte versie die het goed doet op internet. ‘En ik had mijn kapje toch opgezet’, zingt hij in de camera.