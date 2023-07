Zanger Stef Ekkel sluit Zomerfeesten in Wesepe af

Jan Verburg tovert Bergkerk om tot kleurrijk, chaotisch en indrukwek­kend to­taal-kunst­werk

De Deventer kunstenaar Jan Verburg heeft zijn tanden in de Bergkerk gezet. Was twee jaar geleden de Gudulakerk in Lochem aan de beurt, nu tovert hij het middeleeuwse icoon van Deventer om tot een intense ervaring van beeld, geluid en licht: The Fly.