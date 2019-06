Ze speelde nog geen minuut, maar oranje-reserve Danique Kerkdijk heeft een belangrijke rol op het WK

Kadernota gemeente Olst-Wij­he: bezuinigin­gen op komst

26 juni De gemeente Olst-Wijhe heeft de Kadernota 2020-2023 gepresenteerd. Die geeft inzicht in het financiële huishoudboekje van de gemeente voor de komende vier jaar. Doordat er minder geld vanuit het Rijk beschikbaar is, moet er bezuinigd worden. Per jaar ongeveer 500.000 euro.