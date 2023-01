Zeker twee klimaatactivisten uit Olst opgepakt voor oproep blokkade A12: ‘We gaan gewoon door’

Vastgelijmd

Op de barricaden

De activisten uit Olst waren niet bereikbaar voor een reactie, maar Tessel Hofstede liet eerder in de Stentor weten dat ze al jaren betrokken is bij deze groepering voor klimaatactivisten. ,,Ik sta graag op de barricaden. Het liefst hou ik een speech, spreken vanuit mijn tenen”, zei ze toen. ,,De klimaatcrisis baart mij ongelooflijk veel zorgen. In Nederland merken we het misschien nog niet zo, maar in grote delen van de wereld zijn de gevolgen al zichtbaar. Alleen als mensen bereid zijn hun oogkleppen af te doen en dit onder ogen zien, kunnen we misschien nog iets doen.’’