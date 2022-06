Zomerse thema-avond in Wijhe over ambachtelijke teelt en dakbedekking van riet

Veel van het riet dat de daken van huizen en boerderijen dekt, komt uit Nationaal park Weerribben-Wieden in de Kop van Overijssel. Tijdens de avonden wordt de geschiedenis van de rietteelt uitgelegd en is er speciale aandacht voor karakteristieke boerderijen in de regio en hun streekeigen elementen in de dakbedekking.

Ook vertelt een rietsnijder uit de Kop van Overijssel over zijn activiteiten, zijn liefde voor het vak en zijn werk in de natuur. Tussendoor is er muziek in het Nedersaksisch van muzikant Robert Brinks, bekend van Handy Joe & The Boogie Kearls.