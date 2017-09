Zonnekamp-Oost in Olst in beeld voor energieneutrale woningen

In spits is het gedaan met rust op weggetje in buitengebied Wijhe

13 september Een weggetje is het, daar nabij de kruising Raalterweg-De Wesenberg-Elshofweg in Wijhe. Veel langer dan vijfhonderd meter is het niet. Links en rechts weilanden, hier en daar een huis. Het is er ook uitgestorven op deze dinsdagmiddag. Hoe anders is het in de spits? Dan is het gedaan met de rust, verzekert Wilco Strijdveen.