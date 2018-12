Zorgondernemer Loek Winter onder vuur: ‘Dit is de problematiek van dubbele petten’

vuurwerkenquête & video Het Sallandse platteland is gék op vuurwerk (veel meer dan in de stad)

24 november Vuurwerk afsteken is in Salland veel populairder dan in omliggende steden Deventer en Zutphen, dat blijkt uit een enquête die door deze krant is gehouden. Bijna de helft van de Sallandse ondervraagden schiet rond de jaarwisseling knal- of siervuurwerk de lucht in.