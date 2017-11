Zwollenaar in Wijhe op zoek naar woning

Zwollenaren hebben in toenemende mate belangstelling voor een woning in de gemeente Olst-Wijhe. Dat heeft onder meer te maken met de woningmarkt in Zwolle, die flink gespannen is.

Dat concludeert woningadviesbureau Companen in een onderzoek naar de woningbehoefte in Olst-Wijhe. Het bureau noemt Olst-Wijhe een aantrekkelijke woongemeente, onder meer door de geringe afstand tot Deventer en Zwolle.

Bovendien is de verhouding tussen prijs en kwaliteit van de woningen in Olst-Wijhe gunstiger dan in beide steden. Het college heeft zich achter het onderzoek geschaard.

In Wijhe is de woningbehoefte 25 woningen per jaar, onder meer door de komst van woningzoekers uit Zwolle. De behoefte is groot genoeg om verder te gaan met de ontwikkeling van nieuwbouwwijk Noorder Koeslag.

Meer vraag

Volgens Companen ligt de behoefte aan woningen in Olst de komende jaren op twintig, maar daarna moet er geleidelijk worden teruggegaan naar vijftien woningen per jaar. In Wesepe heeft het bureau een stijgende vraag naar vrijstaande woningen opgetekend.

Companen adviseert woningcorporatie Salland Wonen bij de omvorming van woningen rekening te houden met de groeiende groep senioren in de gemeente.

De PvdA houdt donderdagavond 9 november een dorpsgesprek over wonen in Olst-Wijhe. De bijeenkomst bij GAAV in de Langstraat 18 begint om 20 uur.