Ajax-aanvaller Antony schittert voor Brazilië met beslissende assist in olympische finale

Met Carlos Soler en Bryan Gil voor Mikel Merino en Marco Asensio schakelde Spanje na rust een tandje bij , maar toch was het aan de andere kant bijna 2-0. Richarlison raakte via doelman Simon de lat. In de 61ste minuut werd het dan toch gelijk. Smaakmaker Mikel Oyarzabal volleerde schitterend raak op aangeven van Soler: 1-1. Spanje werd vervolgens sterker en sterker, zonder echt grote kansen te creëren. Vijf minuten voor tijd belandde een mislukte voorzet van Gil nog wel op de lat en diezelfde Gil pegelde een paar minuten later nogmaals tegen het aluminium.



Omdat het bij 1-1 bleef, moest er verlenging aan te pas komen. In die verlenging was de tot dat moment vrij anoniem spelende Antony goud waard voor Brazilië. Uit zijn pass schoot invaller Malcom in minuut 108 de winnende 2-1 tegen de touwen, waardoor Brazilië goud pakte en aanvoerder Dani Alves de 44ste hoofdprijs uit zijn carrière beet heeft. Daarmee is de ervaren rechtsback nu de meest succesvolle speler ooit.