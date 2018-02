Akwasi verheugd met eervol baantje, Romme opent Holland House alvast

Spanning groeit met de dag bij Koen Verweij

11:59 Koen Verweij was ontspannen, vanmiddag bij zijn training in de Gangneung Oval. Op verzoek van de fotograaf op de tribune poseerde hij in gevechtshouding bij het logo onder het ijs. Lachend schaatste hij zijn rondjes, soms alleen, dan weer in een internationaal treintje van rijders die op de Olympische Spelen net als hij worden bijgestaan door de Australische coach Desly Hill.