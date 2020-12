Amerikaans Olympisch Comité: ‘Demonstraties ontzeggen tegen olympische waarden’

Quiz | Bij welk land kwamen de Zomerspe­len nog nooit op bezoek?

24 juli In Tokio zouden vandaag de Olympische Spelen van 2020 moeten beginnen. Maar corona zat ook het grootste sportevenement ter wereld dwars. Over 364 dagen krijgt de Japanse hoofdstad een nieuwe kans. Hoog tijd voor tien vragen over de Olympische Spelen. Test je kennis en speel de quiz.