Anema reageert pas na Spelen op ophef over matchfixing

Door Tim Reedijk



,,Op dit moment draait alles om de prestaties. We hebben nog ruim een week te gaan waarin we nog op alle te rijden afstanden uitkomen", aldus Anema. ,,Ik snap de vraag om nadere uitleg heel goed, maar ik vind dat de sporters nu in een rustige omgeving zich moeten kunnen voorbereiden."



Anema raakte gisteren, op de dag van de 10 kilometer van zijn pupil Jorrit Bergsma, in opspraak door een artikel in de Volkskrant. Hij kreeg vier jaar geleden na de Winterspelen in Sotsji een waarschuwing van NOC*NSF wegens een poging tot het beïnvloeden van een olympische ploegenachtervolging. Anema begeleidde daar het Franse team. In de eerste ronde tegen Nederland bood hij bondscoach Arie Koops aan te verliezen bij een eventueel incident in de Nederlandse ploeg. In ruil vroeg hij Koops het een beetje rustig aan te doen, om het gezicht van de Fransen te redden.



Chef de mission Maurits Hendriks stak daar een stokje voor, maar de zaak werd indertijd niet gemeld bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) en de internationale schaatsunie (ISU). Inmiddels heeft NOC*NSF besloten de zaak alsnog te melden bij het IOC.



Ook vanuit de politiek is inmiddels gereageerd. Zo heeft de Partij van de Arbeid (PvdA) middels kamervragen om opheldering gevraagd over de handelswijze van de sportkoepel, die dus vier jaar geleden besloten niets te zeggen over het incident. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport onderzoekt de zaak. Minister Bruno Bruins van Sport had graag ingelicht willen worden, vertelde hij vandaag.



,,Ik betreur de ophef die is ontstaan", meldt Anema. ,,Vooral omdat het binnen een deel van de ploeg voor onrust heeft gezorgd. Ik hoop dat de media op dit moment mijn standpunt kunnen respecteren in het belang van onze sporters."