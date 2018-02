Anice Das genoot ondanks smetje op 500 meter

Door Rik Spekenbrink



Voor haar gevoel duurde het een uur voordat starter de trekker overhaalde. ,,Ik twijfelde nog om al te gaan, op het gevaar af dat ik vals zou startte. Toch maar besloten dat niet te doen. Maar daarna mis je het geluid van je tegenstander, dat helpt je echt wel vooruit. Dit waren geen eerlijke omstandigheden. Ik snap het ook niet, waarom vullen ze die plek niet gewoon op?”



Haar race voelde goed, maar toen Das de tijd zag, viel het tegen. Ze had gehoopt aar beste race ooit te rijden, een persoonlijk record dus, maar kwam met 38,75 niet verder dan de 19de plek. ,,Van tevoren was ik niet met die ongelukkige loting bezig. Dacht: boeien. Maar nu achteraf denk ik wel dat het voor een deel mijn tijd verklaart. Ik kreeg bijna twee seconden aan mijn kont. Maar goed, ik was niet te nerveus, heb gestreden voor wat ik waard was, dit is wat het is.”



Das, die zeer gelukkig was met het brons van haar Tsjechische ploeggenote Karolina Erbanova, gaat de komende dagen met haar familie door brengen. Later dit jaar gaat ze met haar zus naar India, op zoek naar haar biologische ouders.