Arie Koops valt met ordinaire scheldpartij volledig uit zijn rol

,,Wacht even. Ga je nu tegen mij zo tekeer? Want dan loop ik ook gewoon door hoor. Doe even normaal. Volgens mij is hier iemand verantwoordelijk voor. Dat is iemand die de perszaken regelt. Daar moet je zijn. Je kunt over mij bagger uitstorten, maar daar heb ik geen zin in. Ik laat me niet afblaffen door jou, gek. Dit kan toch niet? Je kan toch wel je emoties een beetje onder controle houden.''



Daarna haalde de boze Koops de persvertegenwoordiger van NOC*NSF erbij. ,,Dit was afgesproken met de jongens, dit was een officieel persmoment. Ik weet niet beter dan dat de mannen in kwestie daar dan van op de hoogte zijn'', zei de functionaris van de sportkoepel.



Lees verder onder foto!