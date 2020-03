Atletencommissie: Tokio wordt ongelijk speelveld

Door Rik Spekenbrink



In een persverklaring schrijft vicevoorzitter Mieke Cabout het voornemen van het IOC om de Spelen nog altijd op 24 juli te laten starten te steunen en respecteren. Ook de visie van NOC*NSF, dat de Spelen alleen kunnen doorgaan als de gezondheid is gewaarborgd, wordt gedeeld.



Maar de Atletenvereniging gaat ook in op een aantal problemen, zoals die van de gelijke kansen. ,,De Spelen gaan bij uitstek over respect, fair play en verbondenheid, maar nu landen in verschillende mate worden getroffen, ontstaan er grote verschillen in training en voorbereidingsmogelijkheden van sporters. Waar de een vrijwel ongehinderd kan doortrainen, mag de ander nauwelijks zijn huis verlaten. Deze ongelijke voorbereiding zorgt voor een ongelijk speelveld in Tokio”, zo staat in het persbericht.