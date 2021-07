'Balkonscène' voor Nederlandse medaillewinnaars in Tokio

De Nederlandse winnaars van een olympische medaille mogen hun plak zelf gaan toevoegen aan het doek dat op één van de balkons van de appartementen van TeamNL in het olympisch dorp is bevestigd. Daarop wordt dagelijks de totale Nederlandse score in goud, zilver en brons vermeld.



,,Ik weet als geen ander dat er achter een sporter een hele keten aan vrienden, familie, coaches en collega’s staat en er is niks zo mooi om het met hun te delen als je dan op de Spelen staat”, zegt de voormalige topzwemmer tegen de NOS. Hij noemt het “verdrietig” dat er geen publiek op de olympische tribunes zal zitten. Om het gebrek aan sfeer en feestvreugde enigszins te compenseren, is de balkonscène in het leven geroepen. ,,De sporter gaat de medaille die hij of zij heeft gewonnen dan toevoegen”, meldt Van den Hoogenband.



‘VDH’ blijft bij zijn weigering om een prognose te geven over het aantal medailles voor TeamNL bij de Spelen. ,,Niks is zo vervelend als de chef de mission die gaat oreren over een aantal medailles, maar we staan er absoluut goed voor en hebben er enorm veel zin in. De Nederlandse ploeg is er klaar voor en hopelijk gaat dat resulteren in een aantal mooie prestaties.”