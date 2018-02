Bekijk hier de bronzen races van Schouten en Verweij

Canadese olympiër gaat er na avondje stappen met gestolen Hummer vandoor

2:46 De Canadese olympische skiër David Duncan is vrijdagavond gearresteerd in het Zuid-Koreaanse Pyeongchang nadat de politie hem samen met zijn vrouw en coach in een gestolen roze Hummer aantrof. Zijn coach William Raine zat achter het stuur en had te veel gedronken. De drie zijn inmiddels vrijgelaten.