Belgische hockeyers schrijven geschiedenis met goud na thriller tegen Australië

Vijf jaar geleden greep België nog naast het goud, toen in de olympische finale verloren werd van Argentinië. De Red Lions werden in 2018 wel wereldkampioen, maar een gouden medaille zou pas echt de kroon op het Belgische werk betekenen. Aan de overkant had hockeygrootmacht Australië al sinds 2004 niet meer in de finale gestaan, toen in Athene werd gewonnen van Nederland.