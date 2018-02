Blokhuijsen en Kramer door het stof

Door Tim Reedijk



Blokhuijsen deed in een persconferentie een uitspraak over de manier waarop men in Zuid-Korea met honden omgaat. Het land staat bekend als een plek waar hondenvlees tijdenlang op het menu stond, al vervaagt die traditie meer en meer. Vannacht excuseerde Blokhuijsen zich op Twitter aan Koreaanse mensen. ,,Het was niet mijn intentie om jullie en jullie land te beledigen. Ik geef om het welzijn van dieren in het algemeen", schreef hij onder meer. De reacties op zijn tweets zijn niet mild.



Kramer maakte van de gelegenheid gebruik om door het stof te gaan na het tegelincident van gisteren in het Holland Heineken House. De achtervolgingsmannen gooiden een plaat het publiek in. Twee vrouwen raakten gewond. Eén van hen kreeg de plaat op haar voorhoofd en werd voor controle en mogelijke verzorging naar het ziekenhuis gebracht, dat ze om 6.00 uur vanochtend (Koreaanse tijd) weer verliet. De ander werd ter plekke geholpen. ,,Hallo Koreaanse fans", schreef Kramer vandaag - in het Koreaans - op social media. ,,We willen onze oprechte excuses aanbieden voor de fans die gewond raakten. Jullie kwamen om me aan te moedigen. Ik wens jullie een goed herstel. Ik zal mijn best doen om in de toekomst beter voor de dag te komen." (Bekijk onderaan het artikel de beelden van het voorval.)