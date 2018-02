Bob de Jong na opstootje met Kuiper: Met mij krijg je geen ruzie

Door Rik Spekenbrink Zowel Bob de Jong als Geert Kuiper deden het na afloop af als een incident in het heetst van de strijd. ,,Maar ik heb hem wel agressief aan zijn jas getrokken, moet ik toegeven”, zei Kuiper. ,,Maar hij leeft nog.” Op beelden is te zien dat De Jong graag de medaille wil vieren met Lee en de rest van de Koreaanse staf, die aan de boarding staat. Hij springt tussen Koops en Kuiper en voegt zich bij het team. Dan wordt hij door Koops en Kuiper aangepakt. ,,Toen hij tussen ons in sprongen, dacht Arie en ik: Wat? En toen greep ik hem bij de jas. We hebben elkaar uiteindelijk gefeliciteerd met de medailles. En als ik het moet spreek ik het nog wel een keer met Bob uit.”

De Jong tilde er niet te zwaar aan. ,,Ik stond alleen wel perplex, was me van geen kwaad bewust. Ineens voel ik iemand aan mijn jas trekken en was het bijna knokken. Gelukkig krijg je met mij geen ruzie. Daarna heb ik even met Arie gesproken en feliciteerde hij me. Het was de emotie van het moment, verder speelde er niets tussen ons.”



De Jong was het alweer vergeten. ,,Goud hadden we met Korea nog niet.”