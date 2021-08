Bollywood-ster met 42 miljoen volgers maakt van Brabantse hockeycoach internetsensatie

Plek vijf schenkt Nadine Visser totaal geen voldoening

9:38 Atlete Nadine Visser heeft op de Olympische Spelen in Tokio geen medaille kunnen bemachtigen. De 26-jarige Noord-Hollandse eindigde in de finale van de 100 meter horden als vijfde in 12,73. Jasmine Camacho-Quinn uit Puerto Rico rende als snelste over de tien horden en won het goud in 12,37. Het zilver ging in 12,52 naar de Amerikaanse Kendra Harrison en Megan Tapper uit Jamaica rende in 12,55 naar brons.