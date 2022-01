Bondscoach Jeroen Otter vol vertrouwen over Suzanne Schulting: ‘Het hele land verwacht wat van haar’

Vier jaar geleden lag de focus op Sjinkie Knegt, dit keer zijn de ogen in de Nederlandse shorttrackwereld bij de Olympische Spelen volledig gericht op Suzanne Schulting. De 24-jarige Friezin heeft zichzelf ten doel gesteld meerdere gouden medailles te winnen in Beijing. Bondscoach Jeroen Otter heeft er vertrouwen in dat Schulting goed met de druk om kan gaan. ,,Als zij relaxed is, dan ben ik dat ook.”

Otter is blij dat de shorttrackploeg vandaag richting Beijing vertrekt. De laatste periode in Nederland is volgens hem allesbehalve leuk. ,,Het zijn ellendige weken voor sporters. Als je in trainingen snel rijdt, vraag je jezelf af of je dat niveau vast kan houden tot de Spelen. Rijd je niet snel genoeg, ben je bang of je nog wel in vorm komt. Heb je zware benen, stel je jezelf de vraag of je misschien vermoeid bent. Het zal nooit geweldig voelen.”

Knegt wist de hoge verwachtingen in 2018 in Pyeongchang niet waar te maken. De rijder moest zich tevreden stellen met zilver op de 1500 meter, na zijn bronzen medaille op de 1000 meter vier jaar eerder in Sotsji. Hij had op meer gerekend.

Bij Schulting, die de voorbije seizoenen vrijwel alle grote wedstrijden won, liggen de verwachtingen nog veel hoger. Ze wil geen exact aantal noemen, maar met één gouden plak zal ze niet tevreden zijn.

,,Het hele land verwacht wat van haar. Dat is terecht ook. Ze heeft een mooi palmares, maar daar hoort nog wat bij”, aldus Otter over Schulting, die vier jaar terug goud behaalde op de 1000 meter. ,,Dat kan ook als ze goed handelt. ‘Power is nothing without control’ (macht/kracht is niets zonder controle). Daar geloof ik heel erg in. Zorg dat je die controle houdt. Zowel fysiek als mentaal.”

Nederland won vier medailles bij het shorttrack bij de vorige Spelen. Hoeveel dat er nu moeten worden, wil Otter niet zeggen. ,,We willen met Nederland in de top tien eindigen. Daar kom je alleen met veel medailles. In het shorttrack gaat het erom dat je nooit over finales praat als er nog een halve finale gereden moet worden. Ik heb zelf ook wel eens meegemaakt dat ik de hoogste verwachtingen had en dat het er niet uitkwam.”

