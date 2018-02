Bondscoach Kuiper twijfelt over toekomst

De discussie is niet nieuw. Kuiper heeft wel ideeën hoe het in de toekomst te veranderen, maar weet niet of dat gebeurt. ,,Je ziet ook wel dat in schaatsland Nederland dat niet één twee drie verandert. Dan moet je er met volle overtuiging instappen en er voor gaan knokken en daar mijn lol uit halen.''



Ook Sven Kramer ging in op de spagaat die de Nederlandse schaatsers ervaren. ,,Door het systeem met commerciële teams stijgen individuele rijders naar grote hoogten. Maar wij trainen daardoor als team bijna nooit samen. Dat is een van de redenen dat het niet altijd op z'n plek valt met de teampursuit."



,,We hebben niet meer of minder samen getraind dan tijdens andere Olympische Spelen. Ergens kun je zeggen: we moeten meer samen trainen. Maar dat gaat weer ten koste van de individuele prestaties. Dat is een balans, een keuze waar je voor gaat. Bij ons heerst een beetje een cultuur dat individuele prestaties heel belangrijk zijn, vergelijkbaar met het zwemmen.''