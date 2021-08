Bonevacia schrijft historie: met nationaal record naar finale 400 meter

Bonevacia snelde in zijn halve finale naar een derde plek in een nieuw nationaal record van 44,62. Daarmee dook hij een tiende onder zijn eigen toptijd, voldoende om zich te scharen bij de snelste verliezers en zo een ticket voor de finale te bemachtigen.



Met zijn plek in de finale schrijf Bonevacia sportgeschiedenis. De 32-jarige Antilliaan, bezig aan zijn derde Spelen, is namelijk de eerste Nederlander ooit die zich plaatst voor de olympische eindstrijd op de 400 meter.



,,Oh man, dit is een droom”, sprak een dolgelukkige Bonevacia voor de camera van de NOS. ,,Sinds 2008 is dit al een droom. Ik heb geen woorden. Ik heb heel heel hard gewerkt. Ik love Papendal, ik love Nederland en ik love Curaçao. Ik doe dit om kinderen inspiratie te geven. We blijven dromen.”