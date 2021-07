Bouwmeester kan prolongatie olympische titel vergeten na dure valse start: ‘Dit is zo superdom’

Marit Bouwmeester gaat er vrijwel zeker niet in slagen om haar olympische titel in de Laser Radial te prolongeren. De kampioen van 2016 in Rio zakte vandaag ver weg in het klassement, mede door een diskwalificatie in de zevende race na een valse start.

Ze zakte daardoor in het klassement van de derde naar de zevende plaats. Die positie wist ze in de laatste race van de dag, waarin ze teleurstellende zevende werd, niet meer verbeteren.

Met 63 punten staat Bouwmeester een straatlengte achter de Deense leidster Anne-Marie Rindom, die 25 punten heeft. Ook de achterstand op de nummers twee en drie, de Finse Tuula Tenkanen (46) en de Zweedse Josefin Olsson (47), is enorm.

,,Ik was gewoon te gretig, , het was volledig mijn eigen fout”, reageerde een aangeslagen Bouwmeester bij de NOS. ,,Ik wilde er alles doen wat nodig was voor een goed resultaat, maar dit was te veel. Het is zo superdom, echt de meest pijnlijke fout die ik kon maken.”

Morgen volgen de laatste twee reguliere races in de Laser Radial. Op zondag is de medalrace, waarin dubbele punten te verdienen zijn. Bouwmeester ziet nog wel kansen om het gat naar brons te dichten. ,,Ik heb gekkere dingen gezien. Ik moet alles doen wat ik in me heb.”

De Geus

Ook windsurfster Lilian de Geus beleefde een slechte dag. Met alleen nog de medalrace te gaan, is ze kansloos geworden voor de medailles in de RS:X-klasse. Ze finishte in de twaalfde race als vierde, maar liep nauwelijks in op de top 3 in het klassement. De Geus was eerder op de dag in de tiende race als negende geëindigd en in de elfde race als vijfde.

Voorafgaand aan de medalrace staat de drievoudig wereldkampioene vijfde met 60 punten. Dat is een onoverbrugbare achterstand van 24 punten op de Franse Charline Picon die derde staat. De Chinese Yunxiu Lu gaat met 30 punten aan de leiding.

Ook zeilsters Afrodite Zeger en Lobke Berkhout in de 470-klasse hebben hun draai ook nog niet gevonden in het water rond het eiland Enoshima. Het duo eindigde als achtste in de derde race en als elfde in de vierde race. Daarmee staan ze veertiende in het klassement op ruime afstand van de medailles.

In de 49er kwamen Bart Lambriex en Pim van Vugt tot een achtste en negende plaats in races 5 en 6. Het duo zakte daardoor naar de zesde plaats in het klassement.

Badloe

Kiran Badloe lijkt de Nederlandse eer in het zeilen te moeten redden. De topfavoriet blijft in de RS:X-klasse op koers liggen voor goud. Hij won op indrukwekkende wijze de elfde race, na even daarvoor de dag te zijn begonnen met een vijfde plaats.

Met 11 van de 12 reguliere races achter de rug staat Badloe er uitstekend voor. De olympische debutant heeft 32 punten. Zijn voornaamste concurrenten, de Italiaan Mattia Camboni (45) en Thomas Goyard (49) volgen op gepaste afstand.

Later vandaag staat de laatste reguliere race op het programma, de medalrace is zaterdag. Bij de huidige stand van zaken zou de 26-jarige zeiler daarin genoeg hebben aan een zevende plaats.

Volledig scherm Kiran Badloe © EPA

