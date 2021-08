Braspennincx en Van Riessen mogen gaan strijden om brons in teamsprint

VIDEO Atlete Belarus die bijna Japan werd uitgezet na kritiek vraagt asiel aan in Polen

10:29 Kristina Tsimanoeskaja (24) heeft in een veilige omgeving de nacht doorgebracht in een hotel bij de luchthaven Haneda van Tokio. Dat heeft IOC-woordvoerder Mark Adams laten weten. De atlete uit Belarus werd in Tokio bijna tegen haar wil op het vliegtuig gezet naar huis. Ze zegt dat de teamleiding de ingrijpende maatregel had genomen nadat ze openlijk kritiek had geleverd op haar coaches. Ze heeft op de Poolse ambassade asiel aangevraagd.