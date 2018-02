Breeuwsma: ‘Stuiterbal Schulting ging heel ver de lucht in’

Daan Breeuwsma had net zijn B-finale op de 500 meter gereden, toen hij zijn collega Suzanne Schulting op een tv’tje in de mixed zone goud zag winnen. Hij was diep onder de indruk. ,,Dit was echt heel sterk.'' Sjinkie Knegt had graag met Schulting willen ruilen.

Door Lisette van der Geest



De manier waarop Schulting in haar finale de bochten aansneed, was volgens Breeuwsma de sleutel tot het succes. ,,Ze reed zo goed de lijnen. Daardoor botsten de tegenstanders er telkens tegenaan. En dan zijn er op een gegeven moment steeds minder rondjes over, en moeten ze gaan vechten. Het was natuurlijk perfect dat er gevallen werd, maar ik denk niet dat ze er anders nog overheen gekomen waren.''

Worsteling

Breeuwsma zag in het olympisch dorp en tijdens de trainingen van dichtbij hoe Schulting zich door het toernooi worstelde. De eerste twee individuele afstanden (de 500 en de 1500 meter) vielen tegen. ,,Weet je wat het is: het ging twee keer helemaal mis, en Suus is een stuiterbal. Dan ligt ze helemaal beneden. Dan heeft ze echt vertrouwen nodig. Toen kwam dat onverwachte brons op de relay. Dat gaf haar rust. In de finale dacht ze: dit is mijn kans, en die grijp ik.''

Schulting kennende zal ze de vreugde over haar goud met heel de wereld delen. Breeuwsma: ,,Nu is de stuiterbal zo ver de lucht in gegaan dat hij voorlopig niet meer naar beneden komt.''

Volledig scherm Vlnr: Sjinkie Knegt, Suzanne Schulting, Daan Breeuwsma. © Instagram Suzanne Schulting

Knegt

,,Suzanne doet het gewoon. Ze schoof op het perfecte moment naar voren'', zei Sjinkie Knegt, het boegbeeld van de Nederlandse shorttrackploeg, die het bij de Spelen in Gangneung moest doen met 'slechts' een keer zilver. ,,Ik was nu liever haar geweest. Zeker weten'', grapte de Fries.