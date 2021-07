Brons een beetje voor Sanne van Dijke, maar vooral voor haar rouwende familie: ‘Gun hen een positief zetje’

Gouden Van Vleuten slaapt niet meer voor terugreis: ‘Een week feesten in Tokio zit er niet in’

11:10 Vijf jaar na haar doodsmak in Rio de Janeiro en drie dagen nadat ze even dacht dat ze de wegrit had gewonnen, won Annemiek van Vleuten op de tijdrit alsnog olympisch goud. ,,Het was moeilijk, door alle emoties, maar ik ben rustig gebleven.”