Brons Verweij op massastart na beulswerk van Kramer

Door Rik Spekenbrink



De man die na zijn even verrassende als bizarre goud van Vancouver amper wat won, sloeg acht jaar later in eigen land weer toe. Hij liet de lange afstanden afgelopen jaren wat versloffen, maar specialiseerde zich op de ploegachtervolging en de massastart. Met succes. Hij troefde in de eindsprint van de massastart vanmiddag de Belg Bart Swings en Koen Verweij af. Het dak van de Gangneung Oval ging eraf.



Nederland, dat even eerder met Irene Schouten ook brons won bij de vrouwen, eindigt de Spelen daardoor met 20 medailles. Voor België was het de eerste medaille op de Winterspelen sinds Bart Veldkamp 20 jaar geleden.



Net als bij de vrouwen kwam de koers laat op gang. De Deen Viktor Hald Thorup ging als eerste weg en kreeg de Zwitser Livio Wenger mee. Vier rondes voor het einde schroefde het peloton het tempo op. Sven Kramer probeerde weg te komen, ook om de wedstrijd wat harder te maken voor zijn compagnon. Hij reed een paar rondes op kop, maar liet bij het passeren van het aanstormende sprinttrio lopen met een laatste aanmoediging aan Verweij. Die sprintte volop mee, maar kwam niet meer van zijn derde plek af.