Canadees De Grasse verslaat Amerikanen en volgt Usain Bolt op: 'Dit was mijn moment’

De Grasse versnelde in de laatste 100 meter en passeerde Bednarek, die als snelste uit de bocht was gekomen. Het is de eerste gouden medaille voor De Grasse op de Olympische Spelen. Op de Spelen van Rio de Janeiro in 2016 pakte de Canadees zilver op de 200 meter en brons op de 100 meter. Op de 100 meter van de Spelen van Tokio pakte De Grasse afgelopen zondag ook brons. ,,Ik weet dat iedereen zei dat de Amerikanen het goud gingen winnen”, zei De Grasse. ,,Maar dit was mijn moment. Ik wist dat ik het in me had en wilde het hier laten zien.”