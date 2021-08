Chaotische Femke Bol vindt in simpel Hema-boekje rust voor olympische finale

25 jaar na Sportmo­ment van de Eeuw: hoe groot is de impact van olympisch goud op het leven van de volleybal­lers?

22:45 Er was vaak onrust, er was verlies, er was jarenlang afzien. Maar toen, in Atlanta in 1996, was daar het goud. Het is woensdag exact 25 jaar geleden dat de Nederlandse volleyballers olympisch kampioen werden. Het Sportmoment van de Eeuw, zo bleek later. Nu beantwoordt de gouden generatie de vraag: wat is de impact van het goud op je leven?