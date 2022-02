Cohesie ver te zoeken bij ploegenachtervolging: ‘Denk dat we alle drie de smoor in hebben’

Door Pim Bijl en Lisette van der Geest



Misschien is het maar een halve meter, maar de afstand is duidelijk. Irene Schouten en Ireen Wüst staan schouder aan schouder in de catacomben van de Ice Ribbon, vullen en kijken elkaar aan, terwijl Antoinette de Jong er grotendeels zwijgend naast staat. Wüst: ,,Dat het ondermaats is en veel beter moet, is duidelijk.”