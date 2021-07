Column Thijs Zonneveld | Als omdenken een olympisch onderdeel was, had Van Vleuten er al jaren geleden goud op gewonnen

‘Supertrot­se’ Apeldoorn­se ouders van zilveren roeier Stef Broenink voelden de spanning tijdens, maar vooral de dagen voor de race

16:46 De vlag gaat uit in Apeldoorn, waar Annemarieke (57) en Hans Broenink (61) al ’s ochtends vroeg hun zoon Stef (30) naar een zilveren olympische medaille zagen roeien. De spanning zat er vooral in of ze konden starten door de dreiging van coronabesmetting. Maar dinsdagavond kwamen de verlossende woorden: Stef mocht roeien. ,,We zijn supertrots, dit is zo mooi.”