Column Thijs Zonneveld | De Nederlandse sportvrouwen presteren beter, maar toch mogen vooral mannen een mening geven

Teleurstel­len­de start monobob­ster Karlien Sleper: ‘Ik vind deze baan heel lastig’

Karlien Sleper beleeft vooralsnog een teleurstellend debuut op de Olympische Spelen. De 29-jarige Nederlandse monobobster eindigde vandaag in het Yanqing National Sliding Centre zowel in de eerste als tweede run als zestiende, een positie die ze ook inneemt in de tussenstand. Er doen twintig monobobsters mee in China.

5:51