Column Thijs Zonneveld | Stiekem zou ik graag willen weten wie de beste sporter van de hele Olympische Spelen is

video Simone Biles pakt brons bij comeback, goud voor 16-jarige Guan Chenchen

3 augustus Simone Biles heeft bij haar comeback op de Olympische Spelen een bronzen medaille gepakt op het onderdeel balk. Ze moest de jonge Chinezen Guan Chenchen (16) en Tang Xijing (18) voor zich laten gaan. Het Amerikaanse turnfenomeen had zich eerder teruggetrokken vanwege mentale problemen, maar kwam op de slotdag van het turnen in Tokio toch nog op balk in actie.