Column Thijs Zonneveld | Sven Kramer nam in Peking afscheid op zijn Kramers

Irene Schouten roert coach Jillert Anema en maatje Jorrit Bergsma tot tranen: ‘Zo mooi’

Nooit was een Nederlander succesvoller op een editie van de Winterspelen dan Irene Schouten in Peking. Driemaal goud en één keer brons. ,,Ja, dit is wel echt uniek”, zei ze na haar winst op de massastart.

14:06