Concurrenten van Wüst? 'Vlak Pechstein niet uit'

Door Rik Spekenbrink



Drie jaar geleden zat Wüst aan de keukentafel met coaches Gerard Kemkers, Rutger Tijssen en haar zaakwaarnemer Patrick Wouters. Ze richtte een eigen ploeg op, Team4Gold, waarbij de 4 een dubbele betekenis had, want Wüst wilde voor de vierde opeenvolgende Olympische Spelen goud winnen. ,,En nu staan we hier, en is het aan mij om het af te maken. No escapes, nu moet het gebeuren.”



Wüst voelt zich naar eigen zeggen uitstekend in Gangneung. Zowel fysiek als mentaal. Hoe groter de wedstrijd, hoe beter ze doorgaans is. Maar: de concurrentie heeft ook niet stilgezeten afgelopen jaren. En dit seizoen was Wüst lange tijd wisselvallig, mede door een paar blessures. ,,Ik heb alles op de rit. Moet ook wel, want er is geen tijd meer. Je wilt wel dat alles altijd in een rechte lijn omhoog gaat, maar dat gebeurt nooit en dat weet ik ondertussen. Ik heb me dit seizoen nooit zorgen gemaakt.” Echt niet? ,,Echt niet. Ik heb een rotsvast vertrouwen in mezelf en het programma dat we met de staf hebben bepaald.”