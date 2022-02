Controverse rond shorttrack-arbiters: ‘Dit haalt de charme uit het toernooi’

Door Rik Spekenbrink



Het was waarschijnlijk de mooiste move van de dag, die van Daeheon Hwang in de halve finale van de 1000 meter. Twee man ingehaald, binnendoor. Maar de scheidsrechter vond na minutenlang herhalingen kijken dat de Koreaan zijn actie te laat had ingezet. Penalty, weg medaille. Sjinkie Knegt zag het in de catacomben van het stadion live op een televisie gebeuren en schudde zijn hoofd. ,,Dit is een heel bijzondere call.”