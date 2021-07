Cruciale denkfout Van der Poel betekent nieuwe deceptie voor Nederland

Handboog­schut­ters grijpen na ‘shitstorm’ centimeter naast brons: ‘Dit komt wel even aan, zeg’

12:40 Een centimeter, dat was op de Olympische Spelen het verschil tussen brons en helemaal niets voor de Nederlandse handboogschutters. Omdat in de beslissende shoot-off de laatste pijl van Japan dichter bij het midden van de 10 zat dan de pijl van Steve Wijler, eindigde het Oranje-trio als vierde. ,,Het voelt voor mij heel erg dat ik het heb verpest”, zei Sjef van den Berg, die in de vierde set de kans had laten liggen om de wedstrijd om het brons te beslissen.