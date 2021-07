De dag van de deceptie, maar geen reden tot paniek: recordschema nog altijd in zicht

Het goud bij de olympische wegrit bij de vrouwen; eigenlijk was het alleen de vraag of Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten, Demi Vollering of Marianne Vos die plak zou ophalen. Wie het eerste van de Nederlanders de aanval zou kiezen, zou de hoogste trede van het podium mogen betreden. Niets bleek minder waar. Het was wel iemand die vroeg de aanval koos, ze heet ook Anna, maar niet Van der Breggen. De Oostenrijkse Anna Kiesenhofer pakte verrassend de overwinning , achter haar reed Annemiek van Vleuten nog wel naar zilver, maar daar bleef het bij. Een deceptie, want databureau Gracenote had hier op goud, zilver én brons gerekend voor Nederland. Het was tekenend voor wat toch al een teleurstellende dag was qua medaillekansen vandaag. 's Nachts was het ook al mis gegaan voor de estafettevrouwen op de 4 keer 100 meter vrij. Geen goud, zilver of brons, maar op enige afstand een vierde plek . Ook Sanne Wevers kon haar olympische titel niet prolongeren, terwijl Epke Zonderland gisteren al zijn carrière zag eindigen na zijn rekstok oefening. Al haalde Bart Deurloo wel nipt de finale . Wevers werd weliswaar geen medaille voorspeld, Zonderland tot zijn eigen verrassing wel bij Gracenote.

Onverwachts succes

Moeten we nu in zak en as zitten? Zeker niet! Op de openingsdag was er al onverwachts succes voor de Nederlandse equipe. Steve Wijler en Gabriela Schloesser schoten zichzelf met de handboog naar een zilveren medaille. En vannacht om 02.00 uur begonnen bijvoorbeeld ook de handbalsters goed aan hun olympische campagne. Overtuigend werd gastland Japan aan de kant geschoven.



Én er zijn dus nog ruim 44 voorspelde medailles die mogelijk behaald kunnen worden. Een bizar aantal, want het record van de Nederlandse olympiërs, dat op de Zomerspelen in 2000 in Sydney werd gezet, staat op 25 medailles. We nuanceerden het aantal van deze Spelen zelf al eerder naar 37 medailles. Chef de mission Pieter van den Hoogenband, die in zijn eigen carrière zeven medailles haalde op de Spelen, wilde het vooraf niet hebben over aantallen. ,,Deze chef de mission is van mening dat de sport het eigendom is en moet blijven van de sporters en zijn of haar coaches”, zei hij begin deze maand desgevraagd. Hij ergerde zich in het verleden regelmatig aan de stellige voorspellingen over aantallen medailles en het verschil met de werkelijkheid na afloop.