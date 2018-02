De foto van de dag van Pim Ras

Skeletonster Bos stijgt naar achtste plek in eindklassement

14:58 Skeletonster Kimberley Bos is bij haar olympische debuut in Pyeongchang op de achtste plaats beland in het eindklassement. Ook in de vierde en laatste heat wist de 24-jarige Edese een tijd in de top tien neer te zetten. Ze gleed op het Olympic Sliding Centre met 52,01 naar de zevende tijd. Daarmee was Bos een fractie langzamer dan in haar voorgaande heat (51,99).