De foto van de dag van Pim Ras

Kramer kijkt alweer uit naar achtervolging

15 februari Sven Kramer is niet van plan om het na zijn ontluisterende 10.000 meter (zesde) even wat rustiger aan te doen bij de Winterspelen. De Friese schaatser wil er zondag voor de kwartfinales op de ploegachtervolging gewoon weer staan. ,,Waarom niet? Dat is pas over drie dagen. Ik zou niet weten waarom ik die race zou moeten overslaan.''